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ضبط مصليات جماعية داخل مساكن العمالة في الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

نفّذت فرق تابعة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف، عدد من الجولات الاستقصائية، كشفت فيها مصليات جماعية داخل مساكن العمالة أُنشئت من قبلهم، بما يخالف التعليمات.

وكشفت الجولات، عن مصانع ومعامل لإنتاج الأطعمة والمخبوزات غير مرخصة داخل تلك المساكن، بالإضافة إلى المصليات الجماعية.

واتخذت الفرق، الإجراءات النظامية بحقهم، وتم إحالة المصانع والمعامل إلى الجهات المختصة للتعامل معها.

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