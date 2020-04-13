شكرا لمتابعة خبر عن "أبشر" يؤكد إمكانية تجديد الاستمارة بدون فحص رغم نفي " المرور " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكدت منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، على إمكانية تجديد استمارة السيارة بدون عمل الفحص الدوري، وذلك عبر حساب المستفيد في المنصة.

يأتي ذلك على الرغم من نفي المديرية العامة للمرور لذلك، إذ أكدت على اشتراط عمل فحص دوري للسيارة لتجديد الاستمارة.

وقالت "أبشر" في ردها على أحد السائلين: " أخي الكريم، يمكنك الآن تجديد الاستمارة بدون عمل الفحص الدوري للمركبه شريطة سريان التأمين على المركبه " .

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وذكر المرور، أنه " يلزم الفحص الفني، علماً بأنه تحسب غرامة التطويف بعد مرور 60 يوماً من تاريخ الانتهاء " .

وأكد عدد من المستفيدين لـ "صدى"، أنهم تمكنوا من تجديد الاستمارة دون عمل الفحص الدوري، وذلك اليوم الاثنين.