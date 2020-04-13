شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في الرياض والمنطقة الشرقية والأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى المناطق المتأثرة بالحالة الماطرة بعدة مناطق في المنطقة الشرقية والأحساء والرياض، الأفلاج، الخرج، الدلم، الدوادمي، الرين، السليل، القويعية، حوطة بني تميم، عفيف، وادی الدواسر.
ولفتت هيئة الأرصاد إلى تساقط البرد وتدني في مدى الرؤية الأفقية، موضحة أن الأمطار الرعدية المتوقعة، ستكون من متوسطة إلى غزيرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة.
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