مطالب بمنع التجول 24 ساعة في جازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): كشفت مصادر عن مطالب رسمية لمنع التجول في المنطقة خلال 24 ساعة لمنع تفشي فيروس كشفت مصادر عن مطالب رسمية لمنع التجول في المنطقة خلال 24 ساعة لمنع تفشي فيروس كورونا ؛ بسبب ما تم رصده من عدم التزام في فترة الصباح. وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي بعد متابعة مستجدات الفيروس ورصد الحركة في الأسواق، حيث رصدت الجهات المعنية الكثير من المخالفات. وأضافت المصادر أن تنفيذ القرار حال صدور الموافقة على المقترح سيكون وفق آلية تحددها الجهات العليا المعنية.

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