شكرا لمتابعة خبر عن تعليم الطائف تتوعد بمحاسبة المعلمين المقصرين في عملهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): تعهدت إدارة التعليم بمحافظة الطائف محاسبة المعلمين الذين يقصرون في أعمالهم بتفاعلهم مع الطلاب عبر منصات التعليم عن بعد. تعهدت إدارة التعليم بمحافظة الطائف محاسبة المعلمين الذين يقصرون في أعمالهم بتفاعلهم مع الطلاب عبر منصات التعليم عن بعد. وطالب مدير تعليم الطائف، الدكتور طلال اللهيبي، قادة المدارس بإرسال أسماء المعلمين المقصرين في عملهم، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبتهم. كما ناشد قادة المدارس بمتابعة المعلمين وحثهم وتشجيعهم على أداء رسالتهم إزاء الطلاب.

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