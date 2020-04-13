شكرا لمتابعة خبر عن المرور: لا صحة لإتاحة تجديد استمارة السيارة دون فحص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت المديرية العامة للمرور، أنه لا صحة لما تردد عن إمكانية تجديد استمارة السيارة دون فحص. كشفت المديرية العامة للمرور، أنه لا صحة لما تردد عن إمكانية تجديد استمارة السيارة دون فحص. جاء ذلك خلال تعليقها على سؤال لأحد المواطنين، إذ قالت : " عزيزنا الكريم ، يلزم الفحص الفني " . وكان قد ترددت أنباء تفيد بإتاحة التجديد دون الحاجة لذلك الشرط.

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