“المرور” يتيح تجديد استمارة السيارة بدون الفحص الدوري ولكن بشرط !

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اتاح “المرور” في ظل جائحة كورونا إمكانية تجديد اإستمارة السيارة في حال إنتهائها دون الحاجة لوجود شهادة الفحص الدوري للمركبة حيث اشترط وجود تأمين ساري المفعول للمركبة ليتم التجديد بعد ذلك .





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