صندوق التنمية العقارية: الاستفادة من القروض بدون تحويل الراتب "ممكنة"

أوضح صندوق التنمية العقارية أنه يمكن الاستفادة من قروض الصندوق دون تحويل الراتب، لافتًا إلى أنه يحق للمواطن شراء عقار مرهون للصندوق.

وأكد صندوق التنمية العقارية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يحق للمواطن شراء عقار مرهون للصندوق عبر الدخول على صفحة المبايعات وتعبئة النماذج في البوابة الإلكترونية للصندوق العقاري.

وأضاف صندوق التنمية العقارية في إجاباته على الأسئلة الشائعة، أنه يمكن الاستفادة من القرض العقاري دون تحويل الراتب، لافتًا إلى تعاون الصندوق مع جهات تمويلية لا تشترط تحويل الراتب.

ألية دعم من تجاوز راتبه 14 ألف ريال من صندوق التنمية العقارية

ووفقًا لصندوق التنمية العقارية فإنه في حال تجاوز الراتب الأساسي للمواطن 14 ألف ريال، يتم النظر لعدد أفراد الأسرة ومن ثم تحديد نسبة الدعم.

وأوضح صندوق التنمية العقارية أنه يحق لمن لديه تمويل عقاري قائم من أحد البنوك أو الشركات التمويلية، الاستفادة من دعم الصندوق، إذا كان اسم المستفيد على قوائم الصندوق، لافتًا إلى أنه يمكن التقديم على دعم أرباح التمويل العقاري من خلال البوابة الإلكترونية.

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وكان صندوق التنمية العقارية، أكد أن الإعفاء من أقساط القرض العقاري يكون في حالتين فقط؛ هما: العجز الكلي أو الوفاة.

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