بـ«الإلزام والوجوب».. المرور ينبه لأهمية تصاريح التنقل خلال منع التجول

جدد «المرور السعودي» تأكيد ضرورة حمل تصريح التنقل المتاح لقائدي المركبات أثناء فترة منع التجول الساري، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
جاء ذلك في سلسلة تنبيهات لـ«المرور السعودي»، عبر «تويتر»، أكد خلالها أن حمل تصريح قائدي المركبات المستثناة من منع التجول، إلزامي؛ لذلك يجب عليهم التأكد من وجوده معهم وإبرازه لرجال الأمن؛ لتجنب المساءلة النظامية المترتبة على عدم حمل ذلك التصريح، مع ضرورة الالتزام بقواعد السير حتى وإن كانت الطرق خالية.
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