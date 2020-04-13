بالفيديو.. وزارة الصحة تعلن أعمار «وفيات كورونا» الجديدة بالمملكة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن أعمار الوفيات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ عددها 6 وفيات، مشيرًا إلى أن بينهما سعوديين أعمارهما 51 عامًا في مكة، وآخر 95 عامًا في القطيف.

وذكر متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة اليوم الاثنين، أن الحالات الأربع الأخرى غير سعوديين ثلاث منهم في المدينة المنورة وواحد في جدة تراوحت أعمارهم بين 42 و67 عامًا.

وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ عددها 472 في مناطق عدة.

وتصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ 118 حالة كما جاءت باقي المدن: المدينة 113، مكة 95، جدة 80، تبوك 22، عرعر 8، خليص 8، الطائف 8، الهفوف 7، خميس مشيط 5، بريدة 2.

فيما سجلت كل من سبت العلاية والخرج وظهران وأحد رفيدة حالة واحدة لكل منها.

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وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4934، بينما أصبح عدد الوفيات 65 حالة، ووصلت حالات التعافي لـ805 حالات.

جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

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