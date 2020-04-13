

باريس 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس

وأوضحت المديرية العامة للصحة أن فرنسا سجلت 335 وفاة في المستشفيات و239 وفاة في دور رعاية المسنين ومراكز الرعاية الاجتماعية، لافتةً إلى تراجعٍ في عدد الحالات الصحية الحرجة في العناية المركزة، في اليوم الخامس على التوالي، بواقع 24 شخصًا عن يوم أمس.

// انتهى //

21:45ت م

0197



باريس 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 14967 حالة منذ بدء تفشي الوباء، وذلك بعد تسجيل 574 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت المديرية العامة للصحة أن فرنسا سجلت 335 وفاة في المستشفيات و239 وفاة في دور رعاية المسنين ومراكز الرعاية الاجتماعية، لافتةً إلى تراجعٍ في عدد الحالات الصحية الحرجة في العناية المركزة، في اليوم الخامس على التوالي، بواقع 24 شخصًا عن يوم أمس.// انتهى //21:45ت م0197

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرنسا تسجل 574 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.