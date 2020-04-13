السعودية اليوم / الاتحاد الإفريقى يعلن ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 15 ألف إصابة و800 حالة وفاة



أديس أبابا 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

أعلن الاتحاد الإفريقى اليوم ارتفاع الإصابات المؤكدة بوباء فيرويس

وقال المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها ومقره أديس أبابا " أُبلغت الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي عن 14528 حالة إصابة، و 788 حالة وفاة، و 2570 حالة تعاف".

من جانبها حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي من أن فيروس ( كوفيد – 19 ) لديه القدرة ليس فقط على التسبب في وفاة الآلاف، بل إطلاق العنان للدمار الاقتصادي والاجتماعي في القارة الإفريقية.

// انتهى //

21:45ت م

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أديس أبابا 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأعلن الاتحاد الإفريقى اليوم ارتفاع الإصابات المؤكدة بوباء فيرويس كورونا إلى نحو 15 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغت الوفيات المرتبطة بالفيروس في القارة ما يقرب من 800 حالة.وقال المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها ومقره أديس أبابا " أُبلغت الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي عن 14528 حالة إصابة، و 788 حالة وفاة، و 2570 حالة تعاف".من جانبها حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي من أن فيروس ( كوفيد – 19 ) لديه القدرة ليس فقط على التسبب في وفاة الآلاف، بل إطلاق العنان للدمار الاقتصادي والاجتماعي في القارة الإفريقية.// انتهى //21:45ت م0195

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