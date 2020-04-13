

حائل 20 شعبان 1441هالموافق 13 أبريل 2020م واس

قدم صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل تبرعاً مالياً لمبادرة "الجسد الواحد" التي تقيمها جمعية حائل الخيرية .

وأكد سمو أمير منطقة حائل أهمية دور الجمعيات في المنطقة في ظل الظروف الحالية ووفق دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة - أيدها الله - لتذليل كل سبل تأمين احتياجات المواطن والمقيم لتجاوز الأزمة التي تمر بها المملكة والعالم أجمع للتصدي لجائحة فايروس

// انتهى //

21:16ت م

0190



حائل 20 شعبان 1441هالموافق 13 أبريل 2020م واسقدم صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل تبرعاً مالياً لمبادرة "الجسد الواحد" التي تقيمها جمعية حائل الخيرية .وأكد سمو أمير منطقة حائل أهمية دور الجمعيات في المنطقة في ظل الظروف الحالية ووفق دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة - أيدها الله - لتذليل كل سبل تأمين احتياجات المواطن والمقيم لتجاوز الأزمة التي تمر بها المملكة والعالم أجمع للتصدي لجائحة فايروس كورونا المستجد , مشيراً سموه إلى أن الجمعيات والجهات الحكومية ذات العلاقة تعمل بشكل دؤوب نحو تقديم الخدمات للمحتاجين والمتضررين جراء قرار منع التجول ، ومنوهاً بتقيد المواطنين بتوجيهات القيادة بالتزام المنازل ومنع التجول .// انتهى //21:16ت م0190

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه يتبرعان بمبلغ مالي لمبادرة "الجسد الواحد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.