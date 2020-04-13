السعودية اليوم / الجزائر تسجل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم ارتفاعاً في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

وحسب بيان للوزارة فقد سُجل ارتفاع في عدد الوفيات بـ 20 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، وارتفاع في عدد حالات الشفاء بـ10 حالات، ليصبح عدد المتعافين 601 شخص.

// انتهى //

20:43ت م

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الجزائر 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم ارتفاعاً في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بـ 69 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 1983 وتسجيل 313 وفاة.وحسب بيان للوزارة فقد سُجل ارتفاع في عدد الوفيات بـ 20 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، وارتفاع في عدد حالات الشفاء بـ10 حالات، ليصبح عدد المتعافين 601 شخص.// انتهى //20:43ت م0186

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