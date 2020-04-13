السعودية اليوم / بريطانيا تعلن تسجيل 717 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا



لندن 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم تسجيل 717 وفاة جديدة جراء فيروس

وأعلن المتحدث باسم الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 88621 منذ بدء تفشي الوباء في المملكة المتحدة.

// انتهى //

20:38ت م

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لندن 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم تسجيل 717 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 11329 شخصاً في المستشفيات البريطانية.وأعلن المتحدث باسم الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 88621 منذ بدء تفشي الوباء في المملكة المتحدة.// انتهى //20:38ت م0184

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