السعودية اليوم / المغرب تعلن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 1763 مصاباً و126 حالة وفاة



الرباط 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية " إن الحالات التي تماثلت للشفاء وصل عددها إلى 203 أشخاص، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تسجل أعلى نسبة من الإصابات، وبعدها مراكش ثم فاس والرباط.

//انتهى//

20:30ت م

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الرباط 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 1763 مصابًا، بعد أن سجلت منظومة الرصد الوبائي 102 حالة جديدة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 126 بعد تسجيل 8 وفيات أخرى.وقالت وزارة الصحة المغربية " إن الحالات التي تماثلت للشفاء وصل عددها إلى 203 أشخاص، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تسجل أعلى نسبة من الإصابات، وبعدها مراكش ثم فاس والرباط.//انتهى//20:30ت م0183

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