السعودية اليوم / الأردن تعلن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا



عمّان 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل حالتي جديدتين مصابة بفيروس

وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر تعافي 14 حالة مصابة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 215 حالة.

// انتهى//

20:25ت م

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عمّان 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل حالتي جديدتين مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 391 إصابة.وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر تعافي 14 حالة مصابة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 215 حالة.// انتهى//20:25ت م0182

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