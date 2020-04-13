الصحة تعلن 10 إجراءات لضمان الاستلام الآمن للمشتريات من مندوبي التوصيل

الإثنين 13 أبريل 2020

صورة أرشيفية

أوصى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، باتباع الإجراءات الوقائية خلال استلام المشتريات من مندوبي توصيل الطلبات إلى المنازل، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وبحسب ما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية، قال متحدث الصحة إنه عند طلب مشتريات بالمنازل عبر خدمات التوصيل ينبغي الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وعدم التعامل مع جهات أخرى.

وشدد على ضرورة التأكد من وجود مسافة آمنة بين المستلم وبين القائم بالتوصيل، الذي عليه أن يترك الأغراض ثم يستخدم جرس الباب ويبتعد انتظارا لقدوم العميل.

وتابع العبد العالي: "بعد تأكد المشتري من وجود مسافة آمنة بينه وبين مندوب التوصيل، يجب على المندوب أن يراعي عند عملية الدفع تجنب التعاملات النقدية والسداد الإلكتروني، مع الحرص على عدم نقل المشتريات في أكثر من مكان بالمنزل، والتوجه بها فورًا إلى مكان محدد".

وأكد المسؤول الصحي على ضرورة غسيل الأغراض جيدا، والتخلص من الأكياس وعدم وضع اليدين على الوجه أو العين، وغسلهما جيدا بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو بالكحول المعقم لمدة 20 ثانية، لضمان عدم الإصابة بعدوى فيروس كورونا.