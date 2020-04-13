مبادرة دعم التوظيف تغطي أجور السعوديين العاملين بدوام كامل أو عن بعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أن مبادرة دعم التوظيف تدعم أجور السعوديين والسعوديات العاملين بدوام كامل أو عن بُعد في جميع الوظائف والمهن، وفي كل منشآت القطاع الخاص، وفق ضوابط المبادرة.
وأشار الصندوق في بيان أمس إلى أنه يمكن للمنشآت الاستفادة من المبادرة لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم، من تاريخ الأول من يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و 15 ألف ريال.
وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسة، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
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