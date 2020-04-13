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سنغافورة تستأنف استخدام تطبيق زووم

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سنغافورة تستأنف استخدام تطبيق زووم
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - سنغافورة

قررت سنغافورة استئناف استخدام تطبيق زووم للاجتماعات من أجل التعليم عن بعد، وذلك بعد اتخاذ إجراءات لضمان الأمان عقب تمكن قراصنة من خرق اجتماعات ونشر صور مسيئة.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن ارون لوه المسؤول بوزارة التعليم أن دمج «زر أمان» في إعدادات الأمان، يجعل من السهل على المستخدمين تشغيل هذه السمة لمستخدمي التطبيق.

وأفادت صحيفة ستريتس تايمز بأن إعدادات الأمان الخاصة بالمدرسين تديرها الوزارة حاليا لتعزيز الأمان أثناء استخدام التطبيق.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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