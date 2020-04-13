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44 مناقشة وحلقة بحثية بجامعة الملك فيصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الأحساء

عقدت جامعة الملك فيصل خلال الأسبوعين الماضيين 21 مناقشة للدارسين في مرحلة الدراسات العليا بكليات الآداب، والتربية، والعلوم الزراعية والأغذية، والعلوم، وتضمنت مناقشة 3 رسائل دكتوراه، ومناقشة 18 رسالة ماجستير، و13 حلقة بحثية ناقشت المقترحات البحثية المقدمة من طلاب وطالبات الماجستير.

وأوضح عميد الدراسات العليا، الدكتور زياد الحمام، أن هذه المبادرة ضمن إطار استمرارية العملية التعليمية والبحثية في مراحل الدراسات العليا، ولاستثمار فاعلية وإمكانات البنية التحتية التقنية التي تتميز بها جامعة الملك فيصل الرائدة فيها، وذلك لدفع المسيرة التعليمية البحثية الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية.