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توزيع 500 جهاز وشرائح بيانات لطلاب بجامعة الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الطائف

وزعت جامعة الطائف، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب (صندوق الطالب)، وعمادة التعليم الالكتروني، نحو 500 جهاز لوحي، إضافة إلى شرائح بيانات، لمن هم في حاجتها من الطلاب، لتمكينهم من متابعة سير دروسهم عن بعد، في ظل الظروف الحالية.

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وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف الدكتور سطام العتيبي، أن إطلاق هذه المبادرة جاء بعد تطبيق الجامعة نظام الدراسة عن بعد في جميع شعبها الدراسية، والتماسها حاجة بعض الطلبة الذين لا تساعدهم ظروفهم في امتلاك أجهزة لوحية أو أجهزة كمبيوتر محمولة، للحصول على وسائل تواصل واتصال عبر الإنترنت.

وبين أن المبادرة هدفت إلى ضمان عدم انقطاع هؤلاء الطلبة، وضمان مواكبتهم العملية التعليمية، إلى جانب بقية زملائهم الآخرين، وذلك استمرارا لجهود جامعة الطائف في تقديم جميع الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات عن بعد في ظل الظروف الحالية.

وكانت جامعة الطائف فعلت الخطة الأكاديمية العاجلة للتحول إلى منصات التعلم الرقمي والفصول الافتراضية، والتي شهدت تحويل 12686 شعبة دراسية إلى نظام الفصول الافتراضية.