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472 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 44 حالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

فيما سجلت وزارة الصحة أمس 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وتعافي 44 حالة ووفاة 6 حالات، أوضح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة خلال مؤتمر صحفي في الرياض أمس أن أعداد مصابي كورونا تضاعفت تقريبا خلال أسبوع، ما يشكل تحديا للجميع، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجاوز هذا التحدي.

وأضاف الربيعة «لاحظنا في الفترة الأخيرة تزايد الإصابات في إسكانات العمال، لذا أرجو من المشرفين على هذه الإسكانات والشركات القائمة عليها تطبيق أعلى معدلات الاحترازات فيها». وتابع «هناك لجنة يقودها وزير البلديات ومعه وزير الصناعة، ويقومون بجهد كبير. ونؤكد على الجميع في القطاع الخاص دعم الدولة في تطبيق أعلى الاحترازات في إسكانات العمال».

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كما أشار «لاحظنا تزايد الإصابات في الأحياء المكتظة، لذا أهيب بكل القاطنين فيها الالتزام بالجلوس في منازلهم وتطبيق أعلى معدلات الاحترازات لضمان سلامتهم وسلامة عوائلهم».

إلى ذلك أوضح أنه «حتى الآن لا يوجد علاج أو لقاح لفيروس كورونا». وقال «لدينا بروتوكولات طبية في السعودية للتعامل مع الفيروس، والقطاعات الحكومية تبذل جهودا جبارة وبتنسيق عال».

من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمدالعبدالعالي إن الإصابات الجديدة رفعت إجمالي الحالات إلى 4934، مشيرا إلى أن هناك توقعا باستكشاف المزيد من الحالات مع التوسع في عمليات الفحص، مبينا أنه يجب عند التعامل مع الطلبات التي تصل المنازل عبر التطبيقات التأكد من ترك مسافة بين المستلم ومندوب التوصيل، وترك الأغراض عند باب المنزل والابتعاد عن الباب ثم الاستلام، والابتعاد عن النقد في عملية استلام الطلبات واستخدام الدفع الالكتروني.