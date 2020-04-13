شكرا لقرائتكم خبر

حجز 7 شاحنات مخالفة في نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ماجد آل هتيلة - نجران

أوقف فرع وزارة النقل في منطقة نجران 7 شاحنات على طريق نجران _ خميس مشيط، بسبب مخالفتها للأوزان النظامية من خلال تحميل الأحجار من المقالع في بئر عسكر ، حيث تم حجز المخالفين وإلزام أصحاب الشاحنات بتأمين رافعات وشاحنات خاصة لإنزال وتوزيع الحمولات الزائدة، وتطبيق النظام بحق المخالفين والهاربين، وإيقاع الغرامات المالية نتيجة مخالفة نظام حماية المرافق العامة لوزارة النقل.

من جهة ثانية هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة أمس مصحوبة بالبرد على منطقة نجران ومحافظاتها «حبونا، ثار ، بدر الجنوب، خباش»، و شملت أغلب الأحياء، وسالت على إثرها الأودية «نجران، عرقان، بطا» .

إلى ذلك أوضح فرع وزارة النقل في نجران أنه تم وضع خطة طوارئ نتيجة تنبيه هيئة الأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار غزيرة على المنطقة وجريان الأودية، وذلك بتسيير فرق الطوارئ والصيانة على مدار الساعة، وتنشيط دوريات المراقبة للتأكد من سلامة الطرق والجسور والأماكن الجبلية، للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق في المنطقة.