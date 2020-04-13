تسكين 1962 عاملا في 23 مدرسة حكومية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
قررت لجنة دراسة وضع مجمعات سكن العمالة بجدة تسكين 1.962 عاملا في 23 مدرسة حكومية بشكل موقت.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، محمد البقمي، أن قطاع البلديات ينفذ حزمة من المبادرات لحماية السكان من مخاطر انتقال فيروس كورونا، حيث تم تخصيص رابط لتسجيل أماكن سكن العمالة التابعة للشركات والمؤسسات على موقع الأمانة، لتسهيل مهمة الجهات في زيارة الموقع والتأكد من سلامتهم وتعقيم سكن العمالة، والتزام جميع العمال بكل الإجراءات الاحترازية من قبل الشركة، طبقا لتعليمات الجهات الحكومية ودليل اشتراطات سكن العمالة.
وبين البقمي أن عدد مجمعات سكن العمالة التي تم حصرها بجدة حتى الآن يبلغ 531 موقعا، وتمت زيارة 220 موقعا والكشف على نحو 55 ألف عامل، كما تم تسكين 1.962 عاملا في 23 مدرسة حكومية بشكل موقت، فيما تجري متابعة برنامج الزيارات لمجمعات سكن العمالة، لافتا إلى أن تسجيل مجمعات سكن العمالة متاح في الموقع لجميع الجهات الحكومية والخاصة للاستفادة من جميع الخدمات الحكومية.
يذكر أن لجنة دراسة وضع مجمعات سكن العمالة بجدة مشكلة من محافظة جدة وأمانة جدة ووزارة الصحة ووزارة التعليم، والشرطة ووزارة التجارة، لدراسة وضع هذه المجمعات والعمل على معالجتها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وحماية سكان جدة من مخاطر انتقال العدوى.
- الكشف على نحو 55 ألف عامل
- تسكين 1.962 عاملا في 23 مدرسة حكومية
- مجمعات سكن العمالة بجدة
- عددها 531 موقعا
- زيارة 220 موقعا
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