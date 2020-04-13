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بلدية طيبة تزيل عدد من المحال التجارية والمسالخ ليس لديها تصاريح نظامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_المدينة المنورة قامت بلدية طيبة الفرعية بحي الفروسية في عسفان الفرعية بإزالة عدد من المحال التجارية والمسالخ بالنطاق كانت تُمارس نشاط البيع والشراء بدون تصاريح نظامية، وتمت الإزالة بمشاركة عدد الفرق البلدية. وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس/ فيصل المالكي أن الفرق الرقابية تمكنت من حصر المواقع التي استغلها محدثون بهدف انشاء عدد من المحال التجارية ومسالخ بعيدا عن عين الرقيب دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء تخولهم لإقامة الانشاءات المخالفة، مبيناً أن آليات البلدية قامت بإزالة ستة من المسالخ.



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