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جامعة بيشة تعلن ضوابط إكمال الفصل الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة أبها

أعلنت جامعة بيشة أمس عن الضوابط الاستثنائية والإجراءات التنفيذية بشأن إكمال العملية التعليمية عن بعد والاختبارات النهائية للفصل الثاني للعام الجامعي 1440-1441هـ في ظل جائحة كورونا.

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وأكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله الشهراني أن العملية التعلمية في الجامعة مستمرة بجودة وفاعلية حتى نهاية الشهر الحالي، حيث تم وضع الإجراءات الكفيلة لاستمرار المنظومة عن طريق منصة التعليم الالكتروني «البلاك بورد» من خلال البدائل المتاحة والمعتمدة حسب التقويم المعتمد للفصل الدراسي الثاني للعام1441هـ، على أن يتم الانتهاء من أنشطة تقويم أعمال الفصل وإعلان الدرجات بحد أقصى الثلاثاء 28 شعبان الحالي، لكي يتخذ الطلاب والطالبات القرار المناسب حيال استمرارهم في (المقرر/الفصل) من عدمه، على أن يحدد القسم الآلية التي يتم بها إطلاع الطلاب والطالبات على درجات أعمال الفصل والاحتفاظ بنسخة منها، ولا يتم التعديل عليها بعد إعلانها إلا بموافقة رئيس القسم.

وأضاف أن الاعتذار عن الفصل الدراسي متاح الكترونيا لجميع الطلاب والطالبات، حيث يتاح الانسحاب من مقرر دراسي أو عدد من المقررات لجميع طلاب وطالبات الجامعة ما عدا مقررات السنة الأولى، فلا يجوز للطالب الاعتذار عنها، بل يتاح الاعتذار عن الفصل كاملا حسب اللائحة، ولا يحتسب الاعتذار عن الفصل والمقررات من ضمن الفرص المتاحة للطلاب.

وأفاد الدكتور الشهراني بأن الاختبارات النهائية تبدأ الأحد 3/ 9/ 1441 هـ وفقا للتقويم الأكاديمي المعتمد والجدول المعتمد من اللجنة الدائمة للاختبارات وتوجه الأقسام العلمية باعتماد الوسائل التقويمة المناسبة لذلك، على أن يخصص لها 20%من إجمالي الدرجة الكلية، مبينا أن عمادة القبول والتسجيل ستنسق مع الكليات بإعداد وإعلان جدول الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات على أن يتضمن تحديد جدول الاختبارات النهائية وموعد إتاحة اختبار كل مقرر على نظام البلاك بورد والتي تستمر لمدة 24 ساعة، ويكون زمن الإجابة للاختبار ساعة واحدة، وتتاح للطالب محاولتان عند مواجهة مشاكل تقنية أثناء هذه المدة.