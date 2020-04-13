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بلايلي يتراجع عن قرار الرحيل ويؤكد: سأستمر أهلاوياً

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محمد بن مسعود - الدمام - اتفق مع الإدارة وألغى فكرة إنهاء العقد

أعلن لاعب النادي الأهلي الجزائري يوسف بلايلي عن التراجع عن قرار الرحيل، وأكد البقاء ضمن كتيبة الأخضر، بعد الوصول إلى حل يرضي الطرفين.

وكان بلايلي قد تقدم بطلب للإدارة الأهلاوية بفسخ العقد خلال الأيام الماضية، بسبب عدم صرف مستحقاته المالية المتأخرة، لكن الإدارة سارعت بالاتفاق مع اللاعب لحل مقنع للطرفين في ظل تفشي جائحة وتوقف النشاط الرياضي، مما أدى إلى إعلان اللاعب البقاء مع الفريق من أجل مغامرة جديدة مع أحد أعرق الأندية .

بلايلي يتراجع عن قرار الرحيل ويؤكد: سأستمر أهلاوياً

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-13

أعلن لاعب النادي الأهلي الجزائري يوسف بلايلي عن التراجع عن قرار الرحيل، وأكد البقاء ضمن كتيبة الأخضر، بعد الوصول إلى حل يرضي الطرفين.

وكان بلايلي قد تقدم بطلب للإدارة الأهلاوية بفسخ العقد خلال الأيام الماضية، بسبب عدم صرف مستحقاته المالية المتأخرة، لكن الإدارة سارعت بالاتفاق مع اللاعب لحل مقنع للطرفين في ظل تفشي جائحة كورونا وتوقف النشاط الرياضي، مما أدى إلى إعلان اللاعب البقاء مع الفريق من أجل مغامرة جديدة مع أحد أعرق الأندية السعودية.

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13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441

07:53 PM

اتفق مع الإدارة وألغى فكرة إنهاء العقد

أعلن لاعب النادي الأهلي الجزائري يوسف بلايلي عن التراجع عن قرار الرحيل، وأكد البقاء ضمن كتيبة الأخضر، بعد الوصول إلى حل يرضي الطرفين.

وكان بلايلي قد تقدم بطلب للإدارة الأهلاوية بفسخ العقد خلال الأيام الماضية، بسبب عدم صرف مستحقاته المالية المتأخرة، لكن الإدارة سارعت بالاتفاق مع اللاعب لحل مقنع للطرفين في ظل تفشي جائحة كورونا وتوقف النشاط الرياضي، مما أدى إلى إعلان اللاعب البقاء مع الفريق من أجل مغامرة جديدة مع أحد أعرق الأندية السعودية.

، بلايلي يتراجع عن قرار الرحيل ويؤكد: سأستمر أهلاوياً ،
المصدر : الخليج 365

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