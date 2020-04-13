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ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في كندا بنحو تسعة بالمائة ليصل إلى 734، اليوم (الاثنين)، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية.
وبيّنت الوكالة أنه بحلول الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق البلاد (1500 بتوقيت جرينتش)، ارتفع إجمالي عدد الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس إلى 24804، وفقًا لـ"رويترز".
وكان عدد الوفيات بلغ حتى التوقيت ذاته أمس 674، بينما بلغ عدد الإصابات 23719.
كندا فيروس كورونا الجديد
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 08:57 PM
عدد الإصابات يصل لـ 24.804كندا .. وفيات "كورونا" ترتفع إلى 734
ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في كندا بنحو تسعة بالمائة ليصل إلى 734، اليوم (الاثنين)، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية.
وبيّنت الوكالة أنه بحلول الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق البلاد (1500 بتوقيت جرينتش)، ارتفع إجمالي عدد الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس إلى 24804، وفقًا لـ"رويترز".
وكان عدد الوفيات بلغ حتى التوقيت ذاته أمس 674، بينما بلغ عدد الإصابات 23719.
، كندا .. وفيات "كورونا" ترتفع إلى 734 ،
المصدر : الخليج 365
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