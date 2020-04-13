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أعلنت السلطات الصحية في غانا اليوم تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى ارتفاع يومي للإصابات بالفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي 566 إصابة بفيروس كورونا.
وأفاد بيان صادر عن السلطات الصحية الغانية بأن الفيروس ظهر في 10 مناطق من أصل 16 بالبلاد، وتسبب في وفاة 8 أشخاص.
من جهة أخرى أعلن الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو تعليق النشاط التعليمي في المدارس حتى إشعار آخر، وتوفير التعليم عن بعد عبر الإنترنت.
وقال في كلمة له: "إن حكومته فرضت منع تجول في منطقتين ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوع، مع تمديد منع إقامة الفعاليات الجماعية لأسبوعين إضافيين."غانا منع التجول فيروس كورونا الجديد
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 08:51 PM
مع تمديد منع إقامة الفعاليات الجماعية لأسبوعين إضافيينغانا: تسجيل 158 إصابة جديدة بكورونا وتفرض منع التجول في منطقتين
أعلنت السلطات الصحية في غانا اليوم تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى ارتفاع يومي للإصابات بالفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي 566 إصابة بفيروس كورونا.
وأفاد بيان صادر عن السلطات الصحية الغانية بأن الفيروس ظهر في 10 مناطق من أصل 16 بالبلاد، وتسبب في وفاة 8 أشخاص.
من جهة أخرى أعلن الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو تعليق النشاط التعليمي في المدارس حتى إشعار آخر، وتوفير التعليم عن بعد عبر الإنترنت.
وقال في كلمة له: "إن حكومته فرضت منع تجول في منطقتين ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوع، مع تمديد منع إقامة الفعاليات الجماعية لأسبوعين إضافيين."
، غانا: تسجيل 158 إصابة جديدة بكورونا وتفرض منع التجول في منطقتين ،
المصدر : الخليج 365
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