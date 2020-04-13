محمد بن مسعود - الدمام - صورا مقطع فيديو داخل "كرتون" تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، من تحديد هوية شاب ظهر في مقطع فيديو داخل "كرتون"، مخالفًا لقرار منع التجول، كما تم القبض على موثق المقطع. وعلمت "الخليج 365" أنه تم إحالة الشابين للنيابة العامة بحكم الاختصاص. فيروس كورونا الجديد منع التجول 13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 08:46 PM Advertisements صورا مقطع فيديو داخل "كرتون" القبض على شابين خالفا منع التجول بـ"ضمد" وإحالتهما للنيابة القبض على شابين خالفا منع التجول بـ"ضمد" وإحالتهما للنيابة تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، من تحديد هوية شاب ظهر في مقطع فيديو داخل "كرتون"، مخالفًا لقرار منع التجول، كما تم القبض على موثق المقطع. وعلمت "الخليج 365" أنه تم إحالة الشابين للنيابة العامة بحكم الاختصاص. الكلمات المفتاحية ، القبض على شابين خالفا منع التجول بـ"ضمد" وإحالتهما للنيابة ،

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