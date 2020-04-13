، إيطاليا.. إصابات "كورونا" تتراجع لأقل عدد منذ 6 أيام ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة الوفيات ترتفع إلى 20.465

ارتفع عدد وفيات وباء كوفيد-19 في إيطاليا بواقع 566 حالة اليوم (الاثنين)، بعدما بلغ 431 في اليوم السابق، لكن عدد الإصابات الجديدة تراجع إلى 3153 بالمقارنة مع 4092 أمس، وبذلك تسجل البلاد أقل عددٍ لحالات الإصابة الجديدة منذ السابع من إبريل الجاري.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور التفشي يوم 21 فبراير، ارتفع إلى 20465 وهي ثاني أكبر حصيلة وفيات بالمرض على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، وفقًا لـ"رويترز".

وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة رسميًا في إيطاليا إلى 159516 وهي ثالث أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وتراجع عدد المصابين في وحدات العناية المركزة إلى 3260 اليوم، مقابل 3343 أمس، لتسجل البلاد بذلك تراجعًا لليوم العاشر على التوالي، كما ارتفع عدد من تعافوا من المرض بين المصابين إلى 35435 مقابل 34211 في اليوم السابق.إيطاليا فيروس كورونا الجديد