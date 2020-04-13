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ذكر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الاثنين)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 4093 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما زادت حالات الوفاة بواقع 98 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1296.
وبيّن "قوجة" أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 61049، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف أن حالات الشفاء بلغت 3957 حتى الآن، كما بلغ عدد الفحوص التي أُجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34456.
فيروس كورونا الجديد
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 08:41 PM
حصيلة الوفيات ترتفع إلى 1.296تركيا تسجل 4.093 إصابة بـ"كورونا" في 24 ساعة
ذكر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الاثنين)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 4093 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما زادت حالات الوفاة بواقع 98 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1296.
وبيّن "قوجة" أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 61049، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف أن حالات الشفاء بلغت 3957 حتى الآن، كما بلغ عدد الفحوص التي أُجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34456.
، تركيا تسجل 4.093 إصابة بـ"كورونا" في 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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