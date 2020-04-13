، بالصور.. "بلدية بارق" تضبط حلويات وعصائر فاسدة وتغلق مطعمَيْن مخالفَيْن ،

محمد بن مسعود - الدمام - قامت بجولات رقابية عدة على المستودعات التجارية ومراكز التسوُّق والمطاعم

كثف قِسم صحة البيئة ورقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق جهوده في حملة الرقابة البلدية، ومتابعة الاشتراطات الوقائية من فيروس كورونا، وقام بجولات رقابية عدة على المستودعات التجارية، ومراكز التسوق والمطاعم والملاحم في بارق ومركز ثلوث المنظر، وذلك بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن.

وفي التفاصيل، ضبطت البلدية خلال جولاتها في أحد المستودعات ١٦٥ علبة من الحلوى منتهية الصلاحية وفاسدة، وقامت بإغلاق المستودع، وإتلاف الحلوى. كما ضبطت في أحد مراكز التسوق أكثر من ٦٠ قطعة من الكيك الجاهز، و١٧ قارورة من العصائر منتهية الصلاحية؛ وتم إتلافها وإغلاق المركز.

وأغلق المراقبون مطعمَيْن مخالفَيْن للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ورصدوا أكثر من ٧ مخالفات صحية أخرى، وطبَّقوا لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس بلدية بارق، المهندس محمد مرزن، تواصُل بذل الجهود البلدية في مواجهة فيروس كورونا، والعمل على تنفيذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية كافة، من ناحية الجولات الرقابية وأعمال التعقيم والإصحاح البيئي.

كما شدَّد على تطبيق توصيات وزارة الصحة، والالتزام في البيوت، وعدم الخروج إلا في الضرورات القصوى. وسأل المولى -عز وجل- أن يزيل هذه الجائحة، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل شر.

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بلدية بارق