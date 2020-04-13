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محمد بن مسعود - الدمام - حصلت "زهراء بنت أحمد إسماعيل دواري" على درجة الماجستير في تخصص اللغة العربية من جامعة جازان؛ وذلك بعد اجتيازها مناقشة الرسالة عن بُعد عبر برنامج بلاك بورد.
وجاءت الرسالة تحت عنوان (الموسومة بألفاظ النبات والحيوان في غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري في ضوء نظريتَيْ الحقول الدلالية والتحليل التكويني).
فيما تشكلت لجنة المناقشة من كل من: الدكتور صالح الغلبان مشرفًا ومقررًا، والدكتور عباس السر علي مناقشًا، والدكتور خالد العايشة مناقشًا.
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 08:29 PM
حصلت "زهراء بنت أحمد إسماعيل دواري" على درجة الماجستير في تخصص اللغة العربية من جامعة جازان؛ وذلك بعد اجتيازها مناقشة الرسالة عن بُعد عبر برنامج بلاك بورد.
وجاءت الرسالة تحت عنوان (الموسومة بألفاظ النبات والحيوان في غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري في ضوء نظريتَيْ الحقول الدلالية والتحليل التكويني).
فيما تشكلت لجنة المناقشة من كل من: الدكتور صالح الغلبان مشرفًا ومقررًا، والدكتور عباس السر علي مناقشًا، والدكتور خالد العايشة مناقشًا.
، قائدة مدرسة بجازان تناقش الماجستير "عن بُعد" ،
المصدر : الخليج 365
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