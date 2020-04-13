، قائدة مدرسة بجازان تناقش الماجستير "عن بُعد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصلت "زهراء بنت أحمد إسماعيل دواري" على درجة الماجستير في تخصص اللغة العربية من جامعة جازان؛ وذلك بعد اجتيازها مناقشة الرسالة عن بُعد عبر برنامج بلاك بورد.

وجاءت الرسالة تحت عنوان (الموسومة بألفاظ النبات والحيوان في غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري في ضوء نظريتَيْ الحقول الدلالية والتحليل التكويني).

فيما تشكلت لجنة المناقشة من كل من: الدكتور صالح الغلبان مشرفًا ومقررًا، والدكتور عباس السر علي مناقشًا، والدكتور خالد العايشة مناقشًا.‫