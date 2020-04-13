، مصادر "الخليج 365": تحركات رسمية لطلب منع التجول طوال 24 ساعة بجازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتابع مستجدات الفيروس وترصد الحركة في الأسواق

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" عن تحركات رسمية لطلب منع التجول في المنطقة خلال 24 ساعة لمنع تفشي فيروس كورونا؛ بسبب ما تم رصده من عدم التزام في فترة الصباح.

وبينت المصادر أن ذلك يأتي بعد متابعة مستجدات الفيروس ورصد الحركة في الأسواق، حيث رصدت الجهات المعنية الكثير من المخالفات.

وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ القرار حال صدور الموافقة على المقترح سيكون وفق آلية تحددها الجهات العليا المعنية.



من جهة أخرى، طالب عدد من المواطنين بمنع التنقل بين المحافظات لغير الفئات المستثناة، كاجراء احترازي حال رأت الجهات المعنية أهمية تنفيذه.فيروس كورونا الجديد منع التجول