شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أغنية "وطني الحبيب وهل أحب سواه" تستقبل المواطنين العائدين من بريطانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

استقبلت أغنية "وطني الحبيب وهل أحب سواهُ"المواطنين العائدين من بريطانيا، حيث أعربوا عن فرحتهم بالعودة إلى أرض الوطن.

وقال المواطنون أن المملكة سبقت بريطانيا في اتخاذها لعدد من الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد كما قامت سفارة المملكة ببذل كل جهودها لمساعدتهم.

ويذكر أن عودة هؤلاء المواطنين تأتي ضمن رحلات الإعادة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز