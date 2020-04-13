شكرا لمتابعة خبر عن المفرج: الجهات الحكومية ترحب بأي مبادرة من ناحية الأجهزة والأدوات الطبية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال تيسير المفرج المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بهيئة الغذاء والدواء إن الوضع الراهن مطمئن جدًا، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على العديد من المبادرات لضمان الأمن الدوائي على المدى المتوسط والمدى البعيد.

وأوضح المفرج خلال حواره عبر قناة السعودية:" الجهات الحكومية ترحب بأي مبادرة من ناحية الأجهزة والأدوات الطبية ".

ولفت المفرج إلى أن عدد مصانع المعقمات قبل بداية الأزمة كانت 13 مصنعا ووصلت بالأسبوع الماضي إلي 35، موضحا أنه تم تشكيل فريق عمل من عدة جهات حكومية لدعم مصانع الكمامات والمعقمات.