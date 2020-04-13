شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إغلاق حي النكاسة بمكة من قبل قوات الحرس الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول وصول قوات الحرس الوطني، إلى حي النكاسة لمساندة جهود الأمن في إطار تدابير الدولة لمواجهة " أظهر مقطع فيديو متداول وصول قوات الحرس الوطني، إلى حي النكاسة لمساندة جهود الأمن في إطار تدابير الدولة لمواجهة " كورونا " في تناغم أمني عسكري. ويذكر أن عدد من المواطنين طالبوا بضرورة إغلاق سوق "النكاسة" بمكة المكرمة، حيث أنه يشهد كثافة بشرية ما قد تكون بيئة خصبة لانتقال فيروس "كورونا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إغلاق حي النكاسة بمكة من قبل قوات الحرس الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.