الخضيري: الشعب الهوائية تصاب ببطىء جراء تكدس النيكوتين المنبعث من السجائر

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قال الباحث المتخصص في أمراض السرطان الدكتور فهد الخضيري، إن أهداب الشعب الهوائية Cilia تصاب ببطء وثقل وهزال جراء تكدس القطران والنيكوتين المنبعث من السجائر والشيشة. قال الباحث المتخصص في أمراض السرطان الدكتور فهد الخضيري، إن أهداب الشعب الهوائية Cilia تصاب ببطء وثقل وهزال جراء تكدس القطران والنيكوتين المنبعث من السجائر والشيشة. ويأتي ذلك ردا على سؤال أحد متابعي حساب الدكتور الخضيري، قائلا:" لماذا رئة المدخن ومناعته أقل مقاومة للفيروسات؟ ". وأضاف الخضيري خلال تغريدة عبر حسابه موقع تويتر:" أهداب الشعب الهوائية Cilia (وظيفتها حماية الرئة من ما يضرها من فيروسات وغبار وأجسام غريبه) تصاب ببطء وثقل وهزال جراء تكدس القطران والنيكوتين المنبعث من السجائر والشيشة ".

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