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تحديد بيانات للتواصل للحصول على السلال الغذائية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بيانات للتواصل من أجل طلب المساعدة في الحصول على السلال الغذائية وغيرها من المساعدات الأخرى.

ووضعت الوزارة، بيانات التواصل للجمعيات الخيرية لكل منطقة، للحصول على السلال الغذائية.

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وأطلق الوزارة مبادرة "غذاؤنا واحد"، التي تهدف إلى مساعدة الأسر المتضررة كافة من المواطنين والمقيمين على مستوى مناطق المملكة بسبب جائحة ، حيث تم البدء بتخصيص 250 مليون ريال للمرحلة الأولى كما تم توزيع أكثر من 142 ألف سلة غذائية منذ انطلاق الحملة.

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