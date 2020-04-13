شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق: الحالة المطرية ذروتها غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، تفاصيل الحالة المطرية المعاشية .

وأشار "الزعاق" إلى أن ذروة الحالة المطرية تبدأ مساء يوم غد الثلاثاء على الربع الخالي ونجران والرياض، وتمتد إلى المنطقة الشرقية.

وتوقعت الهيئة العامة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدة الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، غدًا الثلاثاء.