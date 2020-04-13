شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق: الحالة المطرية ذروتها غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، تفاصيل الحالة المطرية المعاشية .
وأشار "الزعاق" إلى أن ذروة الحالة المطرية تبدأ مساء يوم غد الثلاثاء على الربع الخالي ونجران والرياض، وتمتد إلى المنطقة الشرقية.
وتوقعت الهيئة العامة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدة الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، غدًا الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الزعاق: الحالة المطرية ذروتها غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.