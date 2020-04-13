شكرا لمتابعة خبر عن المرصد الفلكي بجامعة المجمعة يكشف موعد ترائي هلال رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف المرصد الفلكي بجامعة المجمعة موعد ترائي هلال شهر رمضان المبارك . كشف المرصد الفلكي بجامعة المجمعة موعد ترائي هلال شهر رمضان المبارك . وقال عبدالله محمد الخضيري، مستشار بالمرصد الفلكي بجامعة المجمعة، إن ترائي هلال شهر رمضان المبارك سيكون يوم الخميس 30 حسب تقويم أم القرى 29 حسب بيان المحكمة العليا لعدم ثبوت دخول شهر شعبان .

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