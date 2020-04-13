شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن في حائل يضع المستشفى الذي يملكه تحت تصرف الصحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

وضع مواطن مستشفاه الخاص الجديد الذي كان على وشك الافتتاح تحت تصرف الشؤون الصحية بحائل، ليتم استخدامه في علاج المصابين بكورونا.

وأشار المواطن عبدالله جارالله زيد الصوينع، صاحب مستشفى البرلنتي الذي يقع وسط مدينة حائل، لقناة " الإخبارية " إلى أن مستشفاه يتسع لـ100 سرير، وكان على وشك الافتتاح.

وقال أنه عرض المستشفى على أمير المنطقة لكي يسلمه للشؤون الصحية، حيث أن مسؤولي “الصحة” استفسروا عن إمكانية نقل المعدات من مستشفاه إلى مناطق أخرى لعدم الحاجة لها في حائل، فرد عليهم.

وأضاف: مفتاح المستشفى تحت تصرف الوطن، وكل ما فيها من أدوات وتجهيزات تحت تصرف صحة حائل، ولدينا ٣٠ جهاز تنفس صناعي، لدينا أكثر من ٥٦ جهاز لمراقبة المريض.