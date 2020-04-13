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فيديو نادر لجنازة الملك خالد بن عبدالعزيز

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر، جنازة الملك خالد بن عبدالعزيز "رحمه الله" ؛ وذلك في عصر يوم الأحد ٢١ شعبان ١٤٠٢هـ .. قبل ٣٩ سنة.

وظهر في الفيديو العالم الجليل عبدالعزيز أبن باز "رحمه الله" وهو يلقي كلمة في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

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