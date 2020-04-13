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حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقععت الهيئة العامة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدة الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

كما توقعت أن تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على مناطق الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية وأجزاء من منطقتي تبوك والحدود الشمالية.

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