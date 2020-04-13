شكرا لمتابعة خبر عن الثمان الحالات الجديدة مخالطة للحالة الأولى.. وصحة الشمالية تطمئن على الجميع بوجودها بالحجر الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رافع فريح (صدى):

أوضحت صحة منطقة الحدود الشمالية على لسان مستشار الاعلامي لمدير صحة الحدود الشمالية فهد العنزي بأن الحالات الثمانية التي تم تسجيلها في مدينة عرعر والتي أعلنت عنها اليوم وزارة الصحة في مؤتمرها الصحفي لهذا اليوم كانت مخالطة للحالة السابقة والتي تم تسجيلها بمدينة عرعر ، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكدة بمدينة عرعر منذ بداية الجائحة 11 إصابة مؤكدة تماثل منها 2 للشفاء ولله الحمد .

وأضاف العنزي بأن صحةالشمالية تطمئن الجميع بأن الحالات الجديدة المُسجلة كانت تحت الحجر الصحي منذ إكتشاف الحالة الأولى السابقة و تتلقى جميعها الرعاية الصحية ووضعهم الصحي مستقر و إجراءات التقصي الوبائي لجميع المخالطين تمت بشكل واسع ، وتم حصرهم جميعاً حسب المتبع في مثل هذه الحالات .

ونهيب بالجميع بضرورة الإلتزام بالبقاء بالمنزل وعدم الخروج الا للضرورة المُلحةِ و التقيد التام بجميع الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تطلقها وزارة الصحة والأجهزة الحكومية .

متمنين للجميع دوام الصحة والعافية .