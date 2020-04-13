شكرا لمتابعة خبر عن تعليق خدمات عددٍ من "تطبيقات التوصيل" في الرياض (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت عدد من تطبيقات التوصيل، اليوم (الإثنين)، عن تعليق خدماتها في مدينة الرياض، حيث لن تتمكن التطبيقات من تقديم خدماتها لسكان مدينة الرياض.
وأكدت بعض التطبيقات بأنها قد تعاود نشاطها بداية من الغد، حيث لم تصدر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بصفتها جهة الإشراف على هذه التطبيقات بيان لتوضيح سبب تعليق خدمات التوصيل عبر التطبيقات في مدينة الرياض.
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