شكرا لمتابعة خبر عن رئيس هيئة الموانئ: لدينا خطط مستقبلية لإعادة هيكلة عقود الإسناد والتشغيل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): قعت الهيئة العامة للموانئ قعت الهيئة العامة للموانئ السعودية أكبر عقد يخصص لجهة واحدة، في تاريخ الموانئ في المملكة، وهو عقد إسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. وقال سعد الخلب لقناة الإخبارية:توقيع أكبر عقد تخصيص منفرد عن بعد في المملكة سيرفع التنافسية إقليميا ودوليا وأضاف : لدينا خطط مستقبلية لإعادة هيكلة عقود الإسناد والتشغيل في جميع موانئ المملكة.

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