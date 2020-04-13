فيديو يوثق ضبط شحنة طماطم «مخفية» قبل بيعها بأسعار مرتفعة

ضبطت الفرق المعنية في وزارة التجارة، كمية كبيرة من الطماطم، تم إخفاؤها؛ بغرض بيعها بأسعار عالية.

وتبيّن أن مجموعة مخالفين أخفوا الشحنة المحملة على شاحنة كبيرة خارج موقع «سوق تبوك للخضار»، لبيعها بعد رفع سعرها، بينما تم ضخ الكميات المشار إليها في السوق؛ لبيعها بالأسعار العادية، واستدعت الوزارة المخالفين وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

إلى ذلك ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، أثناء جولاتها الميدانية بمدينة الرياض، أمس الأحد، أصحاب ثلاث مؤسسات تجارية تورطوا في إخفاء وتخزين 6 شاحنات محملة بأكثر من 100 طن من البصل، جرى إخفاؤها قرب أسواق جملة الخضار بحي العزيزية جنوب الرياض؛ بهدف افتعال نقص في الكميات وبيعها بأسعار مرتفعة، استغلالًا لأزمة كورونا.

واستدعت الوزارة المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية، كما أتمت عملية ضخ جميع الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين بالتعاون مع قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض.

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وأكدت وزارة التجارة مواصلة ضبط المخالفات المرتبطة باستغلال أزمة كورونا، سواء برفع الأسعار أو افتعال وجود نقص وفرة في السلع التموينية، وذلك انطلاقًا من دورها في حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.

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